Tak, trąby powietrzne mogą powstać także w naszych warunkach klimatycznych. Mówi o tym chociażby kilka przypadków, zanotowanych w historii. Wspomina je IMGW-PIB, w przesłanych komunikacie.

Co ciekawe oba przytoczone poniżej przypadki zostały zanotowane 20 lipca, z tymże oczywiście w innych latach.

Trąba powietrzna nad Lublinem

Jak wspomina IMGW-PIB, najsłynniejsza i zarazem najsilniejsza w historii trąba powietrza wystąpiła 20 lipca 1931 roku po godzinie 19 w okolicach Lublina.

Zdania co do siły tego żywiołu są nieco podzielone. Według niektórych naukowców na szlaku o długości około 20 km prędkość wiatru wahała się od 396 do 522 km/h co oznaczałoby trąbę powietrzną o najwyższej sile F5 w skali Fujity-Pearsona i najwyższej sile T10 w skali TORRO. Inni jednak twierdzą (na podstawie analizy zdjęć i uszkodzeń), że takie prędkości są jednak wysoce niepewne i bardziej prawdopodobne jest uznanie trąby powietrznej o sile F4 (334 - 417 km/h).

Trąby powietrzne historia materiał prasowy

Nie zmienia to faktu, że jest to przypadek wyjątkowy, gdyż trąba powietrzna przeszła prawie przez centrum Lublina niszcząc budynki o murach grubości 50 cm, przewracając stojące na szynach kolejowych załadowane wagony kolejowe i wyginając konstrukcje żelazne.

Drewniane budynki, tartaki i stodoły na przedmieściach Lublina zostały zrównane z ziemią. Jedna osoba zmarła po podniesieniu i rzuceniu na przewody elektryczne. Trzy osoby zostały uniesione w powietrze, a dwie inne zostały zmiażdżone przez spadający gruz. W wyniku przejścia trąby powietrznej zginęło 6 osób a około 100 zostało ciężko rannych.

Trąba powietrzna niszcząca dachy i przesuwająca kombajny

Kolejny ekstremalny żywioł o niszczycielskich siłach również wystąpiła 20 lipca, ale w 2007 roku. Tuż po godzinie 18, 5,5 km na północny wschód od granic Częstochowy, tuż przy cementowni Rudniki, po jej wschodniej stronie, powstała równie potężna trąba powietrzna. Długość toru trąby powietrznej wyniosła około 14 km, szerokość pasa dochodziła do 500 m

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, analizie zdjęć lotniczych i dokumentacji dostarczonej przez gminy stwierdzono, że średnia prędkość przemieszczania się trąby wyniosła około 45 km/h. Na podstawie analizy rodzaju i charakteru zniszczeń siłę trąby powietrznej sklasyfikowano jako F1 i F2 w skali Fujity-Pearsona oraz T4 w 11-stopniowej skali TORRO. Prędkość wiatru w wirze powietrza mogła więc osiągać 180 - 216 km/h.

Trąba powietrzna zrywała dachy i kominy przenosząc je na odległość ok. 100 - 150 m. Wyrywała z korzeniami zdrowe drzewa, kładła jak zapałki betonowe słupy energetyczne, telefoniczne, niszczyła samochody. W miejscowości Huby zniszczeniu uległo praktycznie 100% budynków. Według relacji świadków żywioł przesuwał 7-tonowe kombajny a przechodząc przez koryto rzeki Warty spowodował zassanie wody z rzeki. Trąba powietrzna przechodząc przez miejscowości Konin, Latosówka, Adamów, Huby i Skrzydłów zniszczyła całkowicie 78 budynków.

Jak powstaje trąba powietrzna?