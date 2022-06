50-letni mężczyzna zginął stratowany przez bydło w gospodarstwie pod Ełkiem.

Do tragicznego wypadku doszło na pastwisku we wsi Orzechowo, w gminie Stare Juchy w powiecie ełckim (woj. warmińsko-mazurskie). 50-letni rolnik został znaleziony martwy na pastwisku. Mężczyzna został stratowany przez bydło - poinformował portal info112.pl.

Strażacy zostali zaalarmowani po godz. 21. Do wypadku doszło prawdopodobnie, gdy rolnik chciał spędzić stado do zagrody. Ratownicy medyczni i strażacy nie mogli nawet podejść do leżącego w trawie gospodarza. Druhowie musieli rozwinąć węże i odstraszyć rozjuszone byki silnym strumieniem wody.

Niestety okazało się, że poszkodowany 50-latek nie dawał już oznak życia, a próby reanimacji nie odniosły skutku. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej z KP PSP w Ełku, oraz ochotnicy z OSP Woszczele i OSP Stare Juchy. Policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny i okoliczności śmierci rolnika.