Tragiczne skutki wichur nad Polską: ofiary śmiertelne, ranni, uszkodzone budynki i infrastruktura

Trzy ofiary śmiertelne i 19 osób rannych oraz tysiące uszkodzonych budynków - to skutki wichur, które w czwartek przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy mieli strażacy w województwie wielkopolskim i łódzkim. Minionej nocy Polska dostała się w zasięg bardzo aktywnego układu niskiego ciśnienia Dudley. Niestety to jeszcze nie koniec niespokojnej systuacji pogodowej.

Jak podała komenda główna PSP, w czwartek strażacy w całym kraju odnotowali 13666 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie woj. wielkopolskiego - 2925, łódzkiego - 1883, mazowieckiego - 1836, dolnośląskiego - 1319.

Wieje dość mocno w powiecie. Od godziny 6 rano do chwili obecnej odnotowaliśmy już prawie 50 zdarzeń. Wywrócone lub połamane drzewa, zerwane linie energetyczne czy przewrócona wiata garażowa.

Zachowajmy ostrożność i rozwagę bo wiało będzie całą noc. pic.twitter.com/Of2pFzB7lh — KP PSP LEGIONOWO (@kppsplegionowo) February 17, 2022

- Strażacy odnotowali 3038 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. W wyniku silnego wiatru trzy osoby straciły życie, a 19 odniosło obrażenia - powiedział rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Z kolei od północy do godz. 6 w piątek w całym kraju odnotowano 65 zdarzeń. Jak jednak zaznaczają strażacy zgłoszenia po nocy zaczynają dopiero spływać. - Główne uderzenie za wczoraj zostało powstrzymane, ale jest masa rzeczy, które musimy dokończyć. Mamy też alerty pogodowe dotyczące silnego wiatru na dziś - powiedział Kierzkowski.

Zniszczenia w gminie Milicz spowodowane nocną wichurą. pic.twitter.com/EivDIJTD23 — Piotr Lech (@PiotrLech1) February 17, 2022

Dodał, że 19 osób, które w czwartek odniosły obrażenia to głównie osoby, które ucierpiały od połamanych gałęzi i drzew. Zaznaczył, że do najpoważniejszych zdarzeń w czwartek doszło w powiecie pleszewskim w Dobrzycy (Wielkopolskie), gdzie przeszła trąba powietrzna. - Tam wysłaliśmy 20 kadetów ze szkoły aspirantów do pomocy w usuwaniu skutków tej trąby - powiedział Kierzkowski. Dodał, że we wsi Dmenin w pow. radomszczańskim wiatr urwał skrzydła ok. 30-metrowej turbiny wiatrowej. Nikt nie został poszkodowany. Dwie osoby zginęły wskutek zawalenia się żurawia na budowie w Krakowie, zaś jedna w wyniku zwalenia się drzewa na samochód.

Jak poinformował na Twitterze wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, według stanu na godz. 6 bez dostaw prądu jest 47 811 odbiorców. Najwięcej w województwach: mazowieckim - 9 870, łódzkim - 9 671 i wielkopolskim - 7 560. Trwają prace naprawcze. Według RCB wichury spowodowały opóźnienie 57 pociągów.

#RaportRCB o skutkach działań silnego wiatru za ostatnią dobę💨🚒. pic.twitter.com/Xdk2lKdZKW — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 17, 2022

Niespokojna sytuacja hydrologiczna - na polach zastoiska wody

Sytuacja pogodowa spowodowała również wzrost zagrożenia hydrologicznego. Na Bałtyku odnotowano sztorm o sile 11 stopni w 11 w skali Beauforta, co spowodowało przekroczenie stanów ostrzegawczych wód na wybrzeżu. Największe wzrosty notowano na Wybrzeżu Wschodnim i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Oprócz tego intensywne opady towarzyszące burzom spowodowały gwałtowne wzrosty stanów wody na rzekach. Stany umowne przekroczone zostały na rzekach w dorzeczu górnej i środkowej Odry, górnej Warty, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Wisły oraz na polskich dopływach Pregoły. Najniebezpieczniejsza sytuacja miała miejsce w zlewniach lewostronnych dopływów Odry, gdzie przekroczone zostały stany alarmowe.

Obecnie sytuacja powoli się stabilizuje, ale problemy widać nie tylko w gospodarstwach, które dotknęła ta straszna wichura, lecz także na polach. Plantacje zbóż lub rzepaku często całe „zatopione są w wodzie”.

Prognoza IMGW: Spokojniej dopiero od niedzieli

To jeszcze nie koniec. Niestety w nadchodzących dniach czeka nas kolejny front niżowym. Po niżu Dudley przyjdzie Eunice. W nocy z piątku na sobotę i w sobotę Polska ponownie dostanie się w zasięg aktywnego niżu o imieniu Eunice (Zeynep), który ponownie przyniesie gwałtowne porywy wiatru, przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i lokalne burze, niewykluczone trąby powietrzne. Na wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągać 125 km/h, na północy kraju do 110 km/h, a na pozostałym obszarze do 90 km/h. IMGW prognozuje również przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie burze. Więcej przejaśnień na południu kraju. Temperatura od 3°C do 9°C. Od niedzieli będzie już spokojniej i nadal dość ciepło, jak na luty.