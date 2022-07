Śmiertelny wypadek wydarzył się na drodze krajowej nr 7 pod Płońskiem.

Pod nadjeżdżającego volkswagena, którym podróżowało dwóch mężczyzn, wybiegł młody łoś. W wyniku tego zderzenia śmierć na miejscu poniósł pasażer samochodu.

Do wypadku doszło dziś rano na drodze krajowej nr 7 w rejonie wsi Niepiekła w gminie Załuski. Kierowca volkswagena w wieku 29 lat z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Płońsku. Jego 33-letni pasażer nie przeżył. Tuż obok rozbitego samochodu, który wypadł z drogi do rowu, znaleziono martwego łosia.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP w Płońsku.