Tragiczny wypadek przy kopaniu buraków

67-letni rolnik poniósł śmierć w czasie prac polowych w jednym ze świętokrzyskich gospodarstw.

Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Opatowie, do śmiertelnego wypadku przy pracy doszło w miniony wtorek w gospodarstwie we wsi Rudniki w gminie Baćkowice, w powiecie opatowskim. 67-letni rolnik zginął przy obsłudze kombajnu buraczanego.

Jak poinformowali strażacy, martwego mężczyznę znaleziono na polu buraczanym, pomiędzy ciągnikiem Ursus C-360 a doczepionym do niego kombajnem Neptun Z413. Okoliczności wskazują, że w trakcie wykopków buraków doszło do jakiejś awarii maszyny, którą rolnik chciał usunąć. Wówczas pochwycił go za ubranie wałek przekaźnika mocy.

Do akcji wyruszyły trzy zastępy strażaków z komendy PSP w Opatowie oraz z OSP Baćkowice. Strażacy uwolnili mężczyznę z maszyny, ale nie dawał on już oznak życia. Na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia ratunkowego. Przybyły lekarz potwierdził jednak zgon gospodarza.

Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności i przyczyny tragedii.