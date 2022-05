Kierowca stracił panowanie nad ciągnikiem rolniczym i zjechał do rowu z wodą. Nie przeżył...

56-letni zginął w wypadku, do którego doszło koło Piaseczni w gminie Kadzidło, w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. To traktorzysta, który zjechał z drogi do kanału odwadniającego.

Z niewiadomych przyczyn mężczyzna stracił panowanie nad kierowanym pojazdem. Traktor wywrócił się i wpadł do wypełnionego wodą rowu, przygniatając kierowcę.

Choć pomoc nadeszła bardzo szybko, życia traktorzysty nie udało się już uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności i przyczyny tego wypadku.