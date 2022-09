Blisko 4,5 promila wydmuchał w alkomat traktorzysta, który zjechał z drogi do rowu pod Garwolinem na Mazowszu.

Świadkowie wezwali policjantów, gdy jadący przez Parysowo ciągnik nagle zjechał z drogi i wpadł do rowu – donosi lokalny portal eGarwolin.pl.

Z kierowcą pojazdu funkcjonariusze nie bardzo mogli się porozumieć. Nic dziwnego, 60-letni mężczyzna wydmuchał w alkomat niemal 4,5 promila alkoholu. Jakby tego było mało, okazało się że traktorzysta nie miał uprawnień do kierowania.

Przybyli ratownicy medyczni podejrzewali, że 60-latek doznał wskutek zdarzenia obrażeń i przewieźli go do szpitala. Gdy go opuści, odpowie za swe wyczyny przed sądem.