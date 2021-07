Traktorzyści ucierpieli pod traktorami

Pośpiech i rutyna. Trzej rolnicy ucierpieli wskutek potrącenia bądź najechania przez własne pojazdy.

W ciągu minionego tygodnia doszło do trzech groźnych wypadków, w których z własnej winy ucierpieli rolnicy kierujący ciągnikami rolniczymi.



W Roczynach, w gminie Andrychów w Małopolsce, rolnik zsiadając z ciągnika wpadł pod koło pojazdu, który z nieustalonych jeszcze przyczyn ruszył. 93-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Poszkodowanego przetransportował do krakowskiego szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszystko wskazuje na to, że kierujący nie unieruchomił właściwie pojazdu, nim z niego zsiadł.



Policja ustala również okoliczności i przyczyny wypadku w Zagwiździu w gminie Murów, w woj. opolskim. W gospodarstwie rolnik został potrącony przez ciągnik rolniczy. Obrażenia były na tyle poważne, że mężczyzna zabrany drogą powietrzną do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.



Pod koła własnego ciągnika wpadł również 87-letni rolnik w miejscowości Szeszki, w gminie Wieliczki w województwie warmińsko-mazurskim. Do wypadku doszło prawdopodobnie podczas zaczepiania do ciągnika maszyny rolniczej. Poszkodowany 87-latek z urazem nogi i miednicy został przetransportowany do szpitala w Suwałkach.