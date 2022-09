Do wypadku podczas prac polowych doszło w gospodarstwie pod Mławą, Foto ilustracyjne: Straż Pożarna

Policja zatrzymała traktorzystę, który pracując w polu potrącił kobietę. Miał 3 promile alkoholu w organizmie.

Mławska policja bada okoliczności wypadku, który wydarzył się podczas prac polowych w gospodarstwie na terenie gminy Wiśniewo na Mazowszu. Ucierpiała w nim 31-letnia kobieta.

Według wstępnych ustaleń śledczych, kierowca zetora ruszając zahaczył doczepionym kultywatorem o odzież kobiety. Nie zauważył tego i przewrócił ją, a następnie przeciągnął kobietę po polu za maszyną.

Poszkodowana został zabrana do szpitala przez członka rodziny. Traktorzysta zostawił ciągnik na polu i wrócił pieszo do domu. Tam zatrzymali go policjanci. 20-latek miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi mławska Komenda Powiatowa Policji.