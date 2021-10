Traktorzysta miał wiele na sumieniu

Rutynowa kontrola ciągnika zakończyła się zatrzymaniem kierowcy.

Kierujący ciągnikiem rolniczym zatrzymany do rutynowej kontroli w gminie Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku trafił do izby zatrzymań.

Policyjny patrol zatrzymał traktorzystę, gdy dostrzegł że na przyczepie wiezie sypki ładunek bez zabezpieczenia plandeką. Kontrola wykazała, że to najmniejsze przewinienie kierującego. Okazało się bowiem, że 42-letni mężczyzna wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jakby tego było mało, był również poszukiwany celem odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przewinienia.

"Mundurowi mieli zastrzeżenia także do stanu technicznego pojazdu, a więc dalsza jazda nie była możliwa. 42-latek zamienił traktor na radiowóz i w towarzystwie mundurowych ruszył do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd." - informuje KWP we Wrocławiu.