Rolnik chciał przestawić ciągnik na podwórzu. Nie zauważył sąsiada.

Do poważnego wypadku doszło w jednym z gospodarstw w gminie Szczytno, w woj. warmińsko-mazurskim. Traktorzysta potrącił na swojej posesji znajomego. Poszkodowany trafił do szpitala, a kierowca ciągnika do celi.

Policjanci szczycieńskiej komendy ustalili, że 69-letni mężczyzna chciał przestawić ciągnik z beczka asenizacyjna w inne miejsce podwórza. Prawdopodobnie cofając pojazdem najechał na swojego 53-letniego kolegę. Potrącony mężczyzna został poważnie ranny. Do szpitala przetransportował go wezwany na miejsce helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety okazało się, że kierujący ciągnikiem był nietrzeźwy - wydmuchał w alkomat ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony do wytrzeźwienia w policyjnej celi. Rankiem usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.