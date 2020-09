Traktorzysta uciekł po zderzeniu z samochodem

Osobowy citroen najechał na nieoświetloną przyczepę ze słomą i koziołkował. Kierowca ciągnika uciekł z miejsca wypadku.



Do zderzenia samochodu osobowego z przyczepą ciągniętą przez traktor doszło po zmroku we wsi Piekielnik pod Nowym Targiem w Małopolsce. Citroen po zderzeniu koziołkował i wylądował na łące. Traktorzysta tymczasem porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku.

Kierowca citroena wskutek dachowania doznał obrażeń, które jednak nie zagrażały jego życiu. Mężczyzna był trzeźwy i trafił pod opiekę lekarzy. Nie był jednak trzeźwy traktorzysta, którego policjanci odnaleźli w domu. Właśnie nakłaniał żonę, by wzięła na siebie winę za wypadek. Jak bowiem ustalili policjanci, 56-latek miał cofnięte uprawnienia do kierowania i był pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Przyczepa, którą przewoził kostki słomy nie posiadała żadnego oświetlenia, nie była też dopuszczona do ruchu, ani ubezpieczona. Mężczyzna został zatrzymany.

Przyczyny i okoliczności wypadku badają policjanci z komisariatu w Czarnym Dunajcu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.