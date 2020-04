Traktorzysta wjechał w sklep

36-letni kierowca ciągnika rolniczego wjechał w ścianę jednego z marketów w Hrubieszowie w województwie lubelskim.

Jak poinformował Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. 36-letni mężczyzna kierując ciągnikiem uderzył w ścianę marketu w Hrubieszowie. W wyniku zderzenia potrzebował pomocy medycznej, ale obrażenia nie wymagały hospitalizacji.



Jak się okazało w wyniku badania alkomatem, był pod wpływem alkoholu, miał 0,6 promila w organizmie. Jakby tego było mało, traktorzysta nie posiadał uprawnień do kierowania ciągnikiem. Miał za to orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2021 roku.



„Teraz policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia, oraz czy kierowca spowodował tylko straty w mieniu, czy również zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 36-latek odpowie przed sądem.” – czytamy w policyjnym komunikacie.