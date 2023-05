Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę ciągnika. Uniemożliwił mu dalszą jazdę.

Dzielnicowy z Białegostoku wracając z pracy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę ciągnika. 38-latek wsiadł za kierownicę mając 4 promile alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

"Uwagę pasażera, który jechał razem z dzielnicowym z białostockiej „czwórki”, zwrócił dziwnie zachowujący się kierowca ciągnika. Chwilę wcześniej ursus wyjechał z bocznej drogi w Złotorii i zatrzymał się na poboczu." - czytamy w policyjnym komunikacie.

Z promilami bez prawa jazdy

Policjant zawrócił auto i zatrzymał się, żeby sprawdzić co się stało. W kabinie ciągnika oprócz kierowcy siedział również pasażer. Gdy dzielnicowy wyczuł woń alkoholu - wyciągnął kluczyki ze stacyjki ciągnika, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę i wezwał na miejsce policyjny patrol.

Przybyli funkcjonariusze zbadali kierującego alkomatem. "Okazało się, że 38-latek miał 4 promile alkoholu i nie miał uprawnień do kierowania ciągnikiem. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwiał. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności." - relacjonuje policja.