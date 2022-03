Traktorzysta zginął przygnieciony pojazdem

Na spadku drogi kierowca stracił panowanie nad ciągnikiem, do którego były doczepione dwie wyładowane drewnem przyczepy.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia z udziałem ciągnika rolniczego doszło na terenie gminy Słupia, w województwie łódzkim.

"64-letni mieszkaniec gminy kierował ciągnikiem rolniczym wraz z dwoma przyczepami załadowanymi drewnem. Podczas skręcania na spadku drogi, doszło do przeciążenia, co doprowadziło do przewrócenia pojazdu" - relacjonuje łódzka Policja. W efekcie wywrotki ciągnik przygniótł 64-latka, który poniósł śmierć na miejscu.

Jak ustalili policjanci, do wypadku przyczynił się zły stan techniczny pojazdów oraz nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Trwa jednak prokuratorskie śledztwo.