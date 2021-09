Truciciel pszczół spod Gostynia zatrzymany. Grozi mu 5 lat więzienia

Policja zatrzymała jednego ze sprawców wytrucia 21 rodzin pszczelich, do którego doszło tydzień temu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.





O sprawie informuje portal kosciannasygnale.pl. Do zdarzenia doszło 11 września b.r. w miejscowości Tworzymirki w gminie Gostyń. Wówczas dwóch sprawców przy użyciu insektycydu zniszczyło 21 rodzin pszczelich stacjonujących w jednej z pasiek. Ponadto 4 puste ule zaklejono przy użyciu pianki montażowej.

Na sprawiedliwość nie trzeba było jednak długo czekać. Tamtejsza policja zatrzymała już 34-letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego, któremu postawiono zarzut zniszczenia mienia. Wszystko dzięki danym pochodzącym z tzw. fotopułapki, która zarejestrowała działania dwóch sprawców. Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja wciąż poszukuje drugiego ze sprawców zniszczenia pasieki.

Najbardziej przykre jest jednak to, że zatrzymany sprawca sam związany jest z środowiskiem pszczelarskim. Nie jest to zresztą większe zaskoczenie - choć może to wydawać się niezrozumiałe, za wiele ataków na pasieki odpowiadają inni pszczelarze, którzy konkurując o zasoby pożytkowe posuwają się niekiedy do tak haniebnych czynów.