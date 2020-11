Tryby rozrzutnika wciągnęły kobietę

Do śmiertelnego wypadku przy pracy doszło w jednym z gospodarstw w powiecie pińczowskim.

Tragedia rozegrała się we wtorkowe popołudnie w gospodarstwie w Kwaszynie, w gminie Działoszyce (woj. świętokrzyskie). Jak podaje Echo Dnia, 49-letni gospodarz przyjechał traktorem z doczepionym rozrzutnikiem, na którym miał załadowaną zielonkę. Wjechał tyłem do obory i włączył mechanizm rozrzutnika, by rozładować paszę dla zwierząt. W oborze przebywała wówczas 65-letnia kobieta.



Z niewiadomych przyczyn kobieta znalazł się przy rozrzutniku, a mechanizm pochwycił i wciągnął ją za rękę. Niestety mężczyzna zorientował się w sytuacji dopiero wówczas, gdy maszyna zablokowała się i stanęła.

Choć gospodarz natychmiast zawiadomił służby ratownicze, na ocalenie 65-latki było już za późno. Gdy strażacy i ratownicy medyczni uwolnili kobietę z potrzasku, lekarz mógł jedynie stwierdzić jej zgon.



Okoliczności wypadku badają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.