Trzy klucze do sukcesu – nowe technologie, biologizacja i współpraca

Przed rolnikami stawiane są coraz to nowe wyzwania. Muszą się oni mierzyć z wymagającymi wytycznymi nie tylko krajowymi, ale i unijnymi. O tym jak sprostać tym wymaganiom i jak odnaleźć się na coraz to trudniejszym rynku, mówił Tomasz Zdziebkowski, prezes Grupy Top Farms. Jego zdaniem najważniejsze kwestie to wprowadzanie nowych technologii, biologizacja rolnictwa oraz współpraca między gospodarstwami.

– Pod względem wymogów dotyczących produkcji, sytuacja cały czas się komplikuje, dochodzą różnego rodzaju wymagania i obostrzenia. Myślę, że najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to biologizacja i wprowadzanie nowych technologii. Te dwa obszary pozwolą rolnictwu zachować jako taką rentowność i zyskowność produkcji z hektara – mówił Zdziebkowski.

– To wymaga dużego wysiłku. Technologia wprowadza wiele nowych rozwiązań, niezbędna jest wiedza i czas na ocenę danych technologii pod kątem przydatności w danym gospodarstwie, ponieważ należy pochodzić do nich indywidualnie. Kwestia biologizacji, czyli powrót do gospodarki, w której odtwarzamy żyzność gleby, to również proces wieloletni, ale należałoby go rozpocząć, żeby poprawić jakość swojej gleby, jej produktywność, bo w średniej i długiej perspektywie, z tej inwestycji właśnie, a mianowicie zaangażowania czasu i zmiany podejścia do zmianowania, wydłużenia rotacji w latach, poprzez wprowadzanie poplonów i międzyplonów, z tej inwestycji będziemy czerpać w przyszłości – dodał.

Jednak jak najlepiej wprowadzać nowe technologie, które swoje kosztują i wymagają czasu na zapoznanie się z nimi? Zdaniem prezesa Zdziebkowskiego kluczem do sukcesu jest współpraca między gospodarstwami.

– Nie sądzę, aby będąc średnim czy nawet dużym rolnikiem można było samotnie odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania i zacząć efektywnie wdrażać wszystkie technologie, które są możliwe do wdrożenia. Trzeba się nimi dzielić, podpatrywać innych, wymieniać poglądy, często współpracować, jednoczyć się w pewnych przedsięwzięciach ekonomicznych. To jest szansa na utrzymanie zyskowności i rozwoju niektórych elementów produkcji – podkreślił prezes Grupy Top Farms.