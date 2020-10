Wystartowała nowoczesna platforma ogłoszeniowa dla branży rolno-spożywczej. Twórz z nami dedykowany dla rolników, producentów i przetwórców serwis agregujący oferty kupna i sprzedaży z gwarancją ich publikacji i pozycjonowania wśród klientów docelowych!

Giełda Rolna to serwis ogłoszeniowy uwzględniający specyfikę segmentu rolno-spożywczego, a kategorie i usługi dopasowane są do potrzeb, oczekiwań oraz aktualnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. To pierwsze tego typu rozwiązanie e-commerce w Polsce! Przejrzysta, atrakcyjna graficznie formuła pozwala na swobodne nawigowanie. Podział na kategorie ułatwia dodawanie i wyszukiwanie ofert.

Sprzedajesz lub kupujesz sprzęt, maszyny, środki do produkcji, urządzenia, narzędzia, płody rolne? Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą bezpośrednio do odbiorców z sektora rolno-spożywczego? Dodaj swoje ogłoszenie na stronie. Oferujemy pełne wsparcie dla użytkowników, w tym umożliwiamy masowy import ogłoszeń na GIELDAROLNA.PL dla największych Klientów.

Tylko teraz bezpłatna prezentacja nielimitowanej liczby ogłoszeń do końca listopada 2020 r. Dodatkowo możemy zaproponować atrakcyjne pakiety promocji ogłoszeń na czołowych portalach branżowych sektora rolno-spożywczego: farmer.pl, sadyogrody.pl , portalspozywczy.pl. Łącznie każdego miesiąca serwisy odwiedzane są przez 2,5 miliona unikalnych użytkowników generujących 8 milionów odsłon.

Wciąż pracujemy nad rozwojem i funkcjonalnościami platformy. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian ze strony użytkowników i czekamy na opinie. Twórz z nami Giełdę Rolną!