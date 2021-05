Udana licytacja komornicza koni właściciela zakładów „Zbyszko”

Ponad 130 koni ze stadniny w Wiączyniu Dolnym (woj. łódzkie), należącej do właściciela zakładów mięsnych „Zbyszko, komornik zlicytował przez internet. Zebrano 1 mln zł.

To była pierwsza w Polsce licytacja komornicza „on line” na taką skalę. Na sprzedaż wystawiono ponad 130 koni i z sukcesem je sprzedano – donosi Dziennik Łódzki. Wszystkie zwierzęta pochodziły ze stadniny w Wiączyniu Dolnym, należącej do Zbigniewa K., właściciela zakładów mięsnych „Zbyszko”w Bedoniu. Zbigniew K. niedawno usłyszał prokuratorskie zarzuty oszustwa na 3,5 mln zł i został tymczasowo aresztowany. Poszkodowani w wyniku oszustw są przede wszystkim rolnicy – dostawcy bydła.

Jak donosi Dziennik Łódzki, w aukcji wzięło udział ponad tysiąc oferentów nie tylko z Polski, ale też z Niemiec. Dochód z licytacji osiągnął łączną sumę miliona złotych. Najwyższą cenę zapłacono za konia Santana – 41 tys. zł. Za klacz Sarillę zapłacono 37,7 tys. zł, a po tyle 36, 6 tys. zł za klacze Savannah i Never Say Never. To rekordziści tej aukcji.

Na odtrąbienie pełnego sukcesu jest jednak jeszcze za wcześnie, bo po około 20 koni nikt się jeszcze nie zgłosił, choć minął termin odbioru. Jeśli kupcy wycofają się z zakupu, niesprzedane konie zostana wystawione na kolejnej licytacji internetowej 11 maja.

Na pomysł licytacji on line komornik wpadł po niepowodzeniu licytacji tradycyjnej, która miała się odbyć 31 marca br. w stadninie w Wiączyniu Dolnym. Policja i służby sanitarne nie dopuściły do jej przeprowadzenia, gdy przed bramą stadniny mimo pandemii zjawił się tłum zainteresowanych, a samochody z przyczepami do przewozu zwierząt kompletnie zablokowały wieś.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi szuka jeszcze 10 najcenniejszych koni, które w niewyjaśnionych okolicznościach wyparowały ze stadniny Zbigniewa K. tuż po zajęciu komorniczym zwierząt.