Ukradli ciągnik – zostali zatrzymani

Policjanci odzyskali ciągnik rolniczy skradziony z placu budowy w gminie Zambrów w woj. podlaskim.

Do kradzieży doszło na początku marca, na terenie gminy Zambrów. Z placu budowy zniknął ciągnik rolniczy z zamontowaną zamiatarką. Właściciel oszacował wartość skradzionego pojazdu na 110 tys. zł.

Zambrowscy policjanci ustalili trzech podejrzanych o dokonanie tej kradzieży. To mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego w wieku 21 i 29 lat. Dwaj podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży. Na posesji jednego z 21-latków znaleziono części od skradzionego traktora, pojazd znajdował się zaś u drugiego 21-latka, który zostanie oskarżony o paserstwo.

Odzyskany ciągnik wraz z zamiatarką wrócił do właściciela. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za paserstwo do 5 lat pozbawienia wolności.