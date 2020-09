Ukradli i przemalowali ciągnik

Pomysłowi rabusie szybko pomalowali skradziony pojazd, by oddalić od siebie podejrzenia policji.

Policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanych o kradzież ciągnika rolniczego, z pewnego gospodarstwa w gminie Wronki, w powiecie szamotulskim. Złodzieje zdążyli przemalować skradziony traktor, aby nikt nie go nie rozpoznał. Grozi im nawet 5 lat więzienia.



Do kradzieży traktora doszło 31 lipca br. Pokrzywdzony rolnik oszacował stratę na około 8 tysięcy złotych. Policjanci z Szamotuł wytypowali podejrzanych i intuicja ich nie zawiodła. Gdy pojechali z wizytą, w garażu na posesji zastali świeżo pomalowany ciągnik. Szybko wyszło na jaw, że to skradziony pojazd.



Na posesji zatrzymali zaskoczonego 18-latka, zaś w budynku gospodarczym usiłował ukryć się przed funkcjonariuszami drugi podejrzany w wieku 26 lat. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Jeszcze tego samego dnia, policjanci ujęli jeszcze 37-letniego mieszkańca gminy Szamotuły, który także był zamieszany w sprawę.

Wszyscy trafili do aresztu i usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im kara do 5 lat więzienia. Skradziony ciągnik mógł wrócić do właściciela.