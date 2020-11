Ukradli ponad tonę ryb z przetwórni

Sześć osób usłyszało zarzuty kradzieży ryb z pewnego zakładu w Ustce (woj. zachodniopomorskie).

Funkcjonariusze z komisariatu policji w Ustce zatrzymali 6 osób, które wspólnie kradły ryby z zakładu pracy. Policjanci ustalili, że właściciel przetwórni stracił ponad tonę łososia i poniósł straty w wysokości 56 tys. zł.

Do przestępstwa doszło we wrześniu br. Sprawcy ukradli 1040 kg łososi. Szeroko zakrojone działania operacyjne skutkowały ustaleniem osób, które stoją za kradzieżą.Zatrzymano 5 mężczyzn w wieku od 21 do 70 lat i kobietę w wieku 22 lat.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży i wkrótce odpowiedzą za przestępstwo. Grozi im do 5 lat więzienia.