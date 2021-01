Ursusem na ratunek karetce pogotowia

Ratownicy pogotowia dziękują rolnikowi, który ruszył na pomoc karetce, która ugrzęzła w błocie.

Załoga karetki z Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy (woj. dolnośląskie) sama musiała dzwonić po pomoc, gdy jej ambulans utknął w błotnistym gruncie w miejscowości Żarów. Zdarzenie miało miejsce wczoraj po godzinie 14. Jak informuje lokalny portal świdnica24.pl, czas naglił, bowiem w karetce znajdował się pacjent, którego trzeba było przetransportować do szpitala.



Na wezwanie zareagowali strażacy z miejscowego OSP w Żarowie, ale to właściciel poczciwego Ursusa okazał się mężem opatrznościowym w tej sytuacji. Rolnik natychmiast wyciągnął karetkę z błota, dzięki czemu chorego pacjenta sprawnie przewieziono do placówki w Świdnicy.



Pracownicy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy nie zapomnieli o uczynnym rolniku i na swoim fejsbukowym profilu zamieścili stosowne podziękowania, chwaląc właściciela Ursusa za godną naśladowania postawę.

„Czasami przychodzą takie dni, kiedy to my potrzebujemy pomocy. Zespół D0190 serdecznie dziękuje właścicielowi tego pięknego ciągnika i strażakom z OSP Żarów za pomoc przy wyciągnięciu karetki z błota i przetransportowaniu pacjenta.” – czytamy we wspomnianym wpisie w mediach społecznościowych.