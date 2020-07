W chlewni zarwały się ruszty, świnie wpadły do gnojowicy

25 sztuk świń wpadło w chlewni do kanału na gnojowicę. Nie wszystkie przeżyły.

Zdarzenie miało miejsce w jednym z gospodarstw we wsi Wełna, w gminie Rogoźno, w powiecie obornickim (woj. wielkopolskie). Kilka zastępów strażaków ruszyło na pomoc trzodzie, pod którą zapadły się w chlewni ruszta.



Jak relacjonują strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Obornikach, w budynku inwentarskim doszło do pęknięcia podciągów betonowych podtrzymujących ruszty. W rezultacie 25 świń wpadło do kanału gnojowego. Strażakom udało się szybko wyciągnąć 12 sztuk, do których był bezpośredni dostęp. W tym samym czasie ewakuowano pozostałych 652 szt. świń z nieuszkodzonych boksów.



Reszta świń znalazła się jednak pod zarwaną podłogą. Po rozebraniu rusztów ratownicy wyciągali zwierzęta przy pomocy lin. Niestety, nie wszystkie przeżyły katastrofę. Przybyły na miejsce Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął decyzję o uśpieniu 4 świń.



Na miejsce zdarzenia przybył również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach, który wyjaśnić ma przyczyny wypadku i ocenić możliwości dalszej eksploatacji chlewni.