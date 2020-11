W chłodni był tytoń zamiast mrożonek

W ciężarówce-chłodni zamiast mrożonych artykułów spożywczych ujawniono nielegalny tytoń.

Policjanci patrolujący okolice Piły (woj. wielkopolskie) we wsi Stara Łubianka zatrzymali do kontroli busa z zabudową typu chłodnia. W kabinie znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy zachowywali się bardzo nerwowo. Okazało się, że 33- letni kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem.

Funkcjonariusze postanowili więc zajrzeć również do wnętrza chłodni. Wówczas wyszło na jaw, że ładownia zapakowana jest workami zawierającymi suszone liście tytoniu. Według szacunków policji, w 54 workach znajdowało się łącznie ponad 1500 kg nielegalnego suszu. Szacunkowa wartość strat, jakie Skarb Państwa mógłby ponieść z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego przekracza kwotę 1,3 miliona złotych.

33-letni kierowca i jego 47-letnikompan zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty posiadania tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Obaj to mieszkańcy Warszawy. Mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym i mają zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwo grożą im kary do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.