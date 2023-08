Wyjątkowe upały niosą za sobą ryzyko wystąpienia gwałtownych burz. Nawałnica zerwała kilkanaście dachów w województwie łódzkim. Zagrożone są kolejne regiony.

Nawałnica, która przeszła przez województwo łódzkie spowodowała spore szkody. Kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych ma uszkodzone dachy, powalonych zostało wiele drzew, uszkodzona jest duża część sieci energetycznych.

Trąba powietrzna przeszła w województwie łódzkim

Mieszkańcy gmin Burzenin i Złoczew, w województwie łódzkim, które najmocniej ucierpiały podczas ostatniej nawałnicy mówią wręcz o trąbie powietrznej, która w środę (16.08) wieczorem przeszła nad ich domami.

Tylko w tamtym regionie strażacy interweniowali ponad 50 razy. W sumie wyjazdów było ponad 600. Takie niszczycielskie nawałnice będą się w najbliższym czasie powtarzać w większości regionów kraju. W czwartek (17.08) strefa burz obejmie południe, wschód i centrum. Najsilniejsze burze przejdą na południowym zachodzie i wschodzie.

IMGiW ostrzega przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm i miejscami gradu oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Burzowa noc z czwartku na piątek

W nocy z czwartku na piątek synoptycy również zapowiadają w całym kraju przelotne opady deszczu i burze. Najmocniej zagrzmi w pierwszej połowie nocy, ale wyładowania atmosferyczne mogą utrzymywać się przez całą noc. W czasie burz może spaść do ok. 20 litrów wody na metr kwadratowy. Najmniej deszczu spadnie na krańcach północno-wschodnich oraz północno-zachodnich.

W piątek będzie trochę chłodniej. Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 20 stopni Celsjusza. A na północnym zachodnie kraju może spaść nawet do 15-16 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich, jedynie w czasie burz porywisty do 65 km/h.