W tym roku Program Wymiany Rolników Polska-Teksas nie odbędzie się

Trwająca epidemia koronawirusa wnosi ogromne ograniczenia w życiu obywateli całego świata. Niestety obejmą one również uczestników tegorocznej edycji Programu Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2020.

Program z przyczyn niezależnych od organizatorów musiał zostać przełożony na przyszły rok, kiedy miejmy nadzieję sytuacja epidemiologiczna będzie opanowana.

Istota Programu

Pomysłodawcą Programu Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas był prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Stanisław Kacperczyk. W tym roku miała się odbyć już ósma edycja wymiany. Jak dotąd wzięło w niej udział kilkudziesięcioro uczestników zarówno z Polski, jak i z Teksasu.

Głównym założeniem Programu była wymiana doświadczeń między rolnikami polskimi i teksańskimi, a także budowanie relacji, które zostają już na zawsze.

Prezes Kacperczyk zaznacza, że Program będzie kontynuowany w przyszłym roku, o ile pozwoli na to sytuacja.

- Jest nam tym bardziej szkoda, że w obecnym roku Program cieszył się rekordowym zainteresowaniem po obu stronach Oceanu i uczestnicy już zdążyli być wybrani. Jednocześnie zaznaczam, iż wymiana będzie kontynuowana w przyszłych latach, gdyż niesie ona ze sobą olbrzymie korzyści dla krajowego rolnictwa – podsumowuje Stanisław Kacperczyk.

Farmer w Teksasie

W ubiegłym roku na łamach naszego portalu pojawił się serwis specjalny, w ramach którego osobiście relacjonowałem 5-tygodniowy pobyt w teksańskim gospodarstwie. Cały cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem Czytelników, stąd też zachęcamy do przejrzenia go tym z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili.