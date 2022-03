Wiceminister i prezes ŚIR w Raciborzu. Rolnicy walczą o ziemię z wygasających dzierżaw

2400 ha gruntów, które powinny wrócić do zasobów państwowych z wygasających umów dzierżawy w powiecie raciborskim – to powód wizyty w Raciborzu wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka, a potem prezesa Śląskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie z rolnikami, samorządowcami i przedstawicielami spółki „Agromax”, której wieloletnia umowa dzierżawy państwowej ziemi wygasa w 2023 roku, odbyło się na Zamku w Raciborzu 17 marca br. Jak donosi regionalny portal nowiny.pl, miało ono bardzo burzliwy przebieg. Stało się tak za sprawą przede wszystkim rolników indywidualnych zrzeszonych w Komitecie "Państwowa Ziemia dla Rolników 2023", które od kilku miesięcy walczy o powrót dzierżawionych gruntów do zasobów KOWR i rozdysponowanie ich między gospodarstwa rodzinne.

Łukasz Mura, przewodniczący Komitetu, dobitnie zaznaczył w swoim wystąpieniu, że ustawa jasno wskazuje, że ziemia ze spółek które nie zgodziły się na ustawowe wyłączenie 30 procent areału powinna wrócić do KOWR i trafić do gospodarstw rodzinnych. Zauważył, że obecne przepisy dopuszczają również tworzenie ośrodków produkcji rolniczej (o powierzchni co najmniej 50 ha), ale jest to uzasadnione tylko wtedy, jeśli okoliczni rolnicy nie są w stanie zagospodarować całego dostępnego areału. W przypadku powiatu raciborskiego takie okoliczności nie mają miejsca – zaznaczył Mura.

Rolnicy zrzeszeni w Komitecie domagają się przejęcia całości gruntów, tj. ok. 2400 ha dzierżawionych obecnie przez spółkę „Agromax” i wydzierżawienia ich rolnikom. Według rolników, ziemię można by podzielić na 15 lub 20-hektarowe działki, by równo obdzielić zainteresowanych dzierżawą gospodarzy. Według Łukasza Mury, głód ziemi w tym powiecie jest tak duży, że tworzenie OPR byłoby niesprawiedliwe z punktu widzenia interesu gospodarstw rodzinnych. Komitet uważa również, że 160 ha, które spółka „Agromax” wykupiła swego czasu na własność, pozwoli jej utrzymać prowadzoną obecnie hodowlę zwierząt. Dopuszczanie więc jej do tworzenia ośrodka produkcji rolniczej nie znajduje uzasadnienia.

Z argumentami tymi nie zgodzili się ani szef „Agromaxu”, ani obecni na sali przedstawiciele lokalnych samorządów. Spółce zależy na przedłużeniu dzierżawy w możliwie największym zakresie, tak ze względu na dotąd poczynione dotąd inwestycje, jak i możliwości utrzymania pozycji i zagwarantowania firmie rozwoju. Argumentem w debacie jest tez utrzymanie miejsc pracy w firmie. Samorządy roszczą sobie z kolei prawa do części gruntów pod inwestycje drogowe, przeciwpowodziowe czy tereny dla przyciągnięcia inwestorów. Przedstawiciele izb rolniczych zwrócili natomiast uwagę, że to oni, a nie Komitet "Państwowa Ziemia dla Rolników 2023", reprezentują interesy wszystkich rolników.

Jak skwitował Łukasz Mura, zapraszane na rolnicze spotkania władze samorządowe okolicznych gmin nie raczyły się dotąd pofatygować, choć komitet działa od 2 lat. Brały za to udział w spotkaniach dotyczących zagospodarowania dzierżaw, organizowane przez „Agromax”. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele izby rolniczej powiatu raciborskiego, ale rolników z komitetu na te spotkania nie zapraszano.

Debata w raciborskim zamku nie przyniosła kompromisu. Wiceminister Kaczmarczyk stwierdził jednak, że w 2023 roku grunty dzierżawione przez „Agromax” powinny trafić do rolników. W procesie rozdysponowania gruntów należy jednak uwzględnić także interesy samorządów oraz potrzeby spółki, wynikające z prowadzonej hodowli zwierząt. Dalsze rozmowy mają toczyć w stolicy z udziałem KOWR.

Stanowisko Komitetu "Państwowa Ziemia dla Rolników 2023" cztery dni później poparł prezes Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz, który przyjechał do OSP Racibórz Sudół. Włodarz zapewnił ponad 100 obecnych na spotkaniu rolników, że będzie wspierał ich starania o dostęp do dzierżawy ziemi należącej do Skarbu Państwa. Prezes Śląskiej Izby Rolniczej zauważył jednak, że decyzje o rozdysponowaniu gruntów z wygasających dzierżaw to dziś przede wszystkim decyzje polityczne, a nie administracyjne. Piłka w tej grze leży po stronie rządu i resortu rolnictwa.

Roman Włodarz zadeklarował, że będzie postulował, aby grunty z wracających dzierżaw były oferowane rolnikom w przetargach ofertowych, bo właściciele małych i średnich gospodarstw w powiecie raciborskim byliby na straconej pozycji w licytacjach. Przyznał jednak, że KOWR ma do dyspozycji kilka rozwiązań – może stworzyć OPR-y, czy utworzyć spółkę SP na całości gruntów wracających do zasobu.