Wichura zerwała dach ze strażnicy OSP

Ochotnicy z OSP Falmirowice na Opolszczyźnie akurat wyruszyli do akcji, by usuwać skutki nawałnicy. W tym czasie wichura zdmuchnęła dach z ich remizy.

Jak donosi portal onet.pl, wszystko działo się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Strażacy wrócili z akcji dopiero w poniedziałek rano. Wtedy ujrzeli dach swojej strażnicy oparty o sąsiedni budynek.



Szkody są duże, bo uszkodzona została nie tylko więźba i pokrycie dachu. Do nieosłoniętego wnętrza remizy lat się bowiem deszcz. Nie dość, że zawilgocone są ściany, to doszło również do zwarcia instalacji elektrycznej w budynku. Woda zalała również drogie elektronarzędzia, używane przez strażaków m.in. do ratownictwa drogowego.



Obraz nieszczęść dopełnia fakt, że strażacy przed kilkoma laty sami wyremontowali strażnicę. Dach zaś został wymieniony ledwie kilka tygodni wcześniej. Druhowie sami złożyli się na remont -zapłacili 30 tys. zł.



Z powodu nocnej katastrofy OSP Falmirowice na kilka dni zostało wyłączone z działań. Rozpoczęła się zbiórka na odbudowę, m.in. za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Jak donosi onet.pl, z pomocą strażakom pospieszyli już miejscowi przedsiębiorcy. Dzięki przekazanym materiałom udało się tymczasowo zabezpieczyć strop przed dalszym zalewaniem.