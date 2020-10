Wielka plantacja i rodzinny biznes na marihuanie

Policjanci CBŚP zlikwidowali ogromną plantację konopi w pewnym gospodarstwie nad jeziorem Gopło w woj. kujawsko-pomorskim. Produkcją marihuany trudniła się czteroosobowa rodzina.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Bydgoszczy zdobyli informacje, że na terenie powiatu inowrocławskiego uprawiane są konopie indyjskie, z których uzyskiwana jest marihuana. Szybko zlokalizowali miejsce ogromnej plantacji, na terenie gospodarstwa rolnego nad brzegiem Jeziora Gopło. Profesjonalna uprawa konopi indyjskich prowadzona była na dwóch kondygnacjach jednego z budynków gospodarczych.

Policjanci wkroczyli do gospodarstwa, gdy właściciele plantacji właśnie ścinali dorodne krzewy konopi. "Podejrzani zdążyli już ściąć 355 roślin, które po wysuszeniu miały być przekazane do dystrybucji. W pojemnikach znajdowało się 15 kg samego kwiatostanu. Łącznie na plantacji policjanci przejęli 1700 krzaków w pełnej fazie dojrzałości. Śledczy oszacowali wartość zabezpieczonego towaru na ponad milion złotych." - czytamy w komunikacie CBŚP.

Jak podają policjanci, plantacja zajmowała ogromna powierzchnię i była bardzo profesjonalnie prowadzona i wyposażona. System pomp, grzałek, rurek i kapilar doprowadzał do roślin podgrzewaną wodę i substancje odżywcze dla roślin. Pomieszczenia posiadały zautomatyzowane systemy oświetlenia, ogrzewania i wentylacji, dzięki czemu uprawa była niemal bezobsługowa.

Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali na miejscu 4 osoby. Wszyscy to członkowie jednej rodziny. Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku od 30 do 61 lat i 29-letnia kobieta.

"Zatrzymanym prokurator Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją środków odurzających w znacznych ilościach. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy." - informuje CBŚP.

Śledczy oszacowali wartość zabezpieczonego towaru na ponad milion złotych. Sprawa ma wciąż charakter rozwojowy, policjanci ustalają gdzie miała trafić przygotowywana marihuana.