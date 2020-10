Wielkie gwoździe w kolbach kukurydzy

Policja szuka sprawcy, który powbijał gwoździe w kolby kukurydzy na plantacji w powiecie przasnyskim na Mazowszu.

O zdarzeniu informuje lokalny portal infoprzasnysz.com. Właścicielka gospodarstwa we wsi Gadomiec – Jędryki w gminie Krzynowłoga na Mazowszu zawiadomiła policjantów, że nieznany „złośliwiec” powbijał gwoździe w kolby kukurydzy na 3 hektarach uprawy.



Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób sprawca chciał doprowadzić do uszkodzenia sieczkarni przy zbiorze roślin na paszę dla bydła, które hodują właściciele gospodarstwa. Choć maszyna na pole nie wjechała, ten chuligański wyczyn stawia zbiór pod znakiem zapytania. Gospodyni oszacowała póki co szkodę na 18 tys. zł.



Przasnyscy policjanci prowadzą śledztwo w tej sprawie. Podejrzewają, że motywem działania sprawcy jest chęć zemsty.