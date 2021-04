Władimiriec zajechał drogę audi

Traktorzysta skręcił w lewo i zajechał drogę audi. Doszło do zderzenia, które słono będzie go kosztowało.

Nawet 2 lata pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna grozi 37-letniemu mieszkańcowi gminy Biłgoraj na Lubelszczyźnie, który kierował ciągnikiem rolniczym pod wpływem alkoholu i doprowadził do kolizji z samochodem osobowym.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek po południu na drodze relacji Dereźnia – Wola Dereźniańska w gminie Biłgoraj. Jak ustalili na miejscu policjanci, 37-letni kierowca ciągnika marki Władimiriec skręcił w lewo, nie upewniając się, co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru i zderzył się z wyprzedzającym go w tym czasie samochodem audi, którym kierował 40-latek.

Na szczęście żaden z kierowców nie odniósł obrażeń, ale oba pojazdy mocno ucierpiały. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący ciągnikiem był nietrzeźwy – miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Ciągnik, którym kierował nie miał aktualnych badań technicznych. Kierowca audi był trzeźwy. Traktorzysta stanie wkrótce przed sądem.

Przy okazji policjanci z Biłgoraja przypominają, jakie są konsekwencje prawne jazdy w stanie nietrzeźwości. A są to:

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat,

świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 do 60 tys. zł,

zagrożenie karą do 2 lat pozbawienia wolności.