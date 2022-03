Włamali się na posesję i spuścili z samochodu paliwo

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku trzech złodziei, którzy z zaparkowanej na prywatnej posesji ciężarówki spuścili olej napędowy.

Stróżów prawa powiadomiła właścicielka gospodarstwa w gminie Chrzanów w woj. lubelskim, która zauważyła na swoim podwórzu trzech nieznajomych. Mężczyźni mieli ze sobą plastikowy kanister i kręcili się obok prywatnego, stojącego na posesji ciągnika siodłowego.

Policjanci szybko udali się na miejsce i zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 21, 25 i 27-lat. Znaleźli przy nich pompkę i kilka kanistrów. Dwa pojemniki były już wypełnione paliwem. Ich łupem padło 210 litrów paliwa na kwotę ponad 1700 złotych.

Sprawcy to mieszkańcy gminy Turobin. Mężczyźni trafili na komendę, gdzie usłyszeli zarzuty. Przyznali się do włamania i kradzieży. Wkrótce odpowiedzą przed sądem. Za kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.