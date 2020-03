Włamanie do biogazowni na Dolnym Śląsku. Milionowe straty!

Policjanci zatrzymali sprawców włamania do biogazowni pod Głogowem. Złodzieje spowodowali straty w wysokości prawie miliona złotych.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, policjanci ustalili i zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem do stacji transformatorowej, będącej częścią budowanej biogazowni. Straty jakie spowodowali złodzieje sięgają prawie miliona złotych!

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 25, 27 i 33 lat. Wszyscy to mieszkańcy powiatu głogowskiego. Grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Głogowscy funkcjonariusze ustalili również czwartego sprawcę, a jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu.

Z ustaleń policji wynika, że na przełomie stycznia i lutego br. mężczyźni dokonali włamania na terenie budowanej bioelektrowni gazowej na terenie gminy Żukowice. „Łupem złodziei padło miedziane okablowanie, urządzenia oraz wyposażenie stacji transformatorowej, która nie była jeszcze podpięta do sieci elektrycznej. Prawie połowa wartości strat to uszkodzenia i dewastacja obiektu dokonana przez sprawców. Zatrzymani nie zdawali sobie sprawy z wysokości szkód, jakie powstały w wyniku ich przestępczego działania” – informuje dolnośląska KWP.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd.