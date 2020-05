Wodociąg skażony środkami ochrony roślin. Ustalono przyczyny

Mieszkańcy gminy Podedwórze w woj. lubelskim przez 1,5 miesiąca nie mogli korzystać z wodociągu, z powodu skażenia ujęcia wody środkami do rolniczych oprysków.

Informacje o skażeniu wody w gminnych wodociągach pojawiły się 6 kwietnia br. Władze zaalarmowali mieszkańcy z powodu dziwnego koloru i zapachu wody, płynącej z ich kranów. Badania wykazały, że do wodociągu przedostały się środki chemiczne używane w rolnictwie do zwalczania chorób grzybowych i szkodników roślin. Do skażenia doszło na odcinku doprowadzającym wodę do dwóch wsi: Mosty i Nowe Mosty w powiecie parczewskim.



Jak podaje portal Lublin112, ze względu na stężenie i właściwości wykrytych substancji, mieszkańcy przez 1,5 miesiąca nie mogli używać wody z kranu ani do picia, ani do przygotowywania posiłków, nawet po przegotowaniu, ani też do mycia. Wodociąg na skażonym odcinku trzeba było kilkukrotnie wypłukać i zneutralizować szkodliwe dla zdrowia substancje. Władze gminy musiały również zlecić szczegółowe badania, by wykluczyć niebezpieczeństwo po ponownym włączeniu wody.



Od razu również wszczęto śledztwo, by znaleźć źródło, przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do skażenia wody. Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa w Parczewie, toksyczne substancje przedostały się do wodociągu podczas napełniania zbiornika na opryski w Gospodarstwie Rolno-Handlowym Mosty. Jak się okazało, w chwili gdy pracownik gospodarstwa napełniał zbiornik opryskiwacza doszło do chwilowego spadku napięcia w sieci i awarii na ujęciu wody. W efekcie powstałe w rurociągu podciśnienie spowodowało zassanie chemikaliów do wodociągu.



Prokuratura Rejonowa w Parczewie wciąż bada sprawę, by w przyszłości wykluczyć zagrożenie.