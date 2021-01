Wójt i jego kompania odpowiedzą za nadużycia

17 osób usłyszało zarzuty korupcyjne, w wyniku śledztwa policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w jednej z gmin powiatu sokołowskiego na Mazowszu. Wśród oskarżonych eks-wójt, jego rodzina, podwładni i znajomi.

Aktem oskarżenia dla 17 osób zakończyło się śledztwo prowadzone przez policjantów z Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Wśród oskarżonych jest m. in. były wójt Gminy Ceranów w powiecie sokołowskim, członkowie jego rodziny, pracownicy urzędu gminy i lokalni przedsiębiorcy.

Policjanci sprawą zajęli się na początku 2019 roku, aby zweryfikować informacje o ewentualnych nadużyciach wójta Krzysztofa M. w zakresie prowadzenia gminnych inwestycji w 2018r. Śledczy zabezpieczyli w urzędzie m.in. dokumentację związaną z procedurami wyboru firm, wykonujących zlecenia na rzecz samorządu.

"W czasie śledztwa ustalono, że wójt dzielił inwestycję na etapy, przez co nie musiał ogłaszać przetargów na inwestycje powyżej 25 tysięcy euro. Najczęściej prace budowlane były zlecane firmom, których właścicieli wójt dobrze znał. Takim sposobem zlecił m.in. utwardzenie placu, czy drogę, mimo, że jej stan prawny był nieuregulowany. Zdradzał też warunki przetargowe." - podaje KWP w Radomiu.

Kolejne nadużycie wójta polegać miało na złożeniu wniosku o wypłatę odszkodowania za straty suszowe we własnym gospodarstwie w 2018 roku. Podejrzany miał to zrobić po ustawowym terminie i gdy na polu nie było już upraw do szacowania. Podobne wnioski wpłynęły od brata wójta oraz dwójki jego znajomych. Doprowadziło to do wypłaty nienależnych odszkodowań w łącznej kwocie ponad 14 tys. zł. Wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wójt nakazał sporządzić jednemu ze swoich pracowników. O przestępstwo poświadczenia nieprawdy w protokołach oskarżonych zostało też ośmiu członków komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach - podaje lokalny portal sokołów24.pl. Wójt miał również zlecać podwładnym sporządzanie zawyżonych kosztorysów do realizacji remontów gminnej infrastruktury.

Śledztwo zakończyło się aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim w stosunku do 17 osób. Oprócz byłego wójta objęło również 8 pracowników urzędu gminy, w tym byłą skarbniczkę. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.