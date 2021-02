Wójt na komisariacie za udział w protestach

Wójt z Mazowsza, który wspierał protestujących przeciw „Piątce Kaczyńskiego”, podejrzany o złamanie ograniczeń epidemicznych. Policja wzywa i przesłuchuje organizatorów rolniczych protestów.

Okazuje się, że Janusz Terka z powiatu piotrkowskiego to nie jedyny organizator rolniczych protestów przeciw tzw. Piątce dla zwierząt, którego spotkały wczoraj reperkusje ze strony policji. Wójt Gminy Kulesze Kościelne - Stefan Grodzki, również musiał stawić się wczoraj na komisariacie, w związku ze swoim uczestnictwem w akcjach protestacyjnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego jesienią ub.r.



Wójt został przesłuchany, w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia dotyczącego naruszenia przepisów epidemicznych. Jak informuje lokalny portal wysokomazowiecki24.pl, chodzi głównie o złamanie zakazu zgromadzeń. Stefan Grodzki skorzystał z przysługującego prawa odmowy składania wyjaśnień. Swoje stanowisko przedstawił za to w czasie zwołanej na miejscu konferencji prasowej. Obok wójta wystąpili na niej posłowie: Stefan Krajewski, Robert Winnicki, Lech Antoni Kołakowski oraz lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.



Stefan Grodzkiego opublikował oświadczenie, w którym czytamy:



Szanowni Państwo!

Dzisiaj zostałem przesłuchany w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 2 oraz art. 54 Kodeksu wykroczeń dotyczącego naruszenia przepisów epidemicznych, w tym zakazu zgromadzeń. Sprawa dotyczy protestów rolników przeciwko tzw. piątce Kaczyńskiego, w których brałem udział na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego. W wydarzeniach tych uczestniczyłem z pełnym przekonaniem, że trzeba zablokować te szkodliwe dla polskich rolników przepisy. Jestem wójtem gminy, w której rolnictwo — uprawa ziemi i hodowla zwierząt jest podstawowym zajęciem większości mieszkańców, zostałem wybrany głosami tych mieszkańców. Nie wyobrażam sobie więc, że mógłbym nie poprzeć gospodarzy w ich słusznej walce o wolność gospodarowania, dbałość o dobrostan oraz możliwość hodowania zwierząt.

Wycofanie się partii rządzącej z dalszego procedowania i wprowadzenia w życie wspomnianej ustawy najlepiej świadczy o tym, iż protesty były potrzebne, a sama nowelizacja ustawy i regulacje w niej zawarte miały charakter poważnego błędu.

Przesłuchiwanie mnie w charakterze podejrzanego uważam za atak w zamian za moje zaangażowanie i wsparcie rolników. Nie przypisuję sobie tytułu organizatora tamtych wydarzeń, nie ze strachu, ale przez zwyczajną znajomość faktów — po prostu były organizowane spontanicznie i nie były przez nikogo zarządzane czy koordynowane. Wykorzystywanie organów takich jak policja czy prokuratura do tego rodzaju spraw uważam, za niepotrzebne. Wspomniane protesty odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu epidemicznego, uczestnictwo w nich było dobrowolnym korzystaniem z konstytucyjnego prawa do protestu (art. 57 Konstytucji RP) i nie narażały nikogo. Nie może być tak, że pokojowa manifestacja postulatów postrzegana jest jako napaść, a uczestnicy takiej manifestacji porównywani są do terrorystów. Jeśli zaś chodzi o mnie — stanę po raz kolejny po stronie rolników, ich praw i interesów, ile razy tylko będzie taka potrzeba.