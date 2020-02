Wójt wielkopolskiej gminy rozważa ewakuację czterech wsi

Coraz więcej mieszkańców gminy Chodów, w powiecie kolskim, skarży się na dolegliwości, które wiążą z sąsiedztwem składowiska toksycznych odpadów we wsi Szołajdy. Chemikalia od jesieni czekają na utylizację.

O sprawie poinformował Polsat news. Podejrzane beczki na pewnej opuszczonej posesji w Szołajdach (woj. wielkopolskie) pojawiły się latem ub.r. Gdy najemca nieruchomości zaczął je w październiku zakopywać w ziemi, mieszkańcy podnieśli alarm. Kontrole wykazały, że zawarte w nich chemikalia zagrażają mieszkańcom czterech wsi wokół. Mimo to, nikt dotąd nie zlikwidował groźnego składowiska.



Jak informuje Polsat News, mieszkańcy Szołajdów i sąsiednich wsi coraz częściej narzekają na różne dolegliwości, jak zapalenie spojówek, duszności, zawroty głowy, bóle gardła. Za swoje problemy zdrowotne obwiniają sąsiedztwo składowiska toksycznych odpadów. Wszyscy obawiają się szczególnie o zdrowie dzieci, bo w pobliżu nielegalnego składowiska chemikaliów stoi szkoła. Władze gminy zaczęły rozważać ewakuację mieszkańców zagrożonych wsi, jeśli problemy będą się nasilać.



Podejrzane beczki stały w większości na porzuconej naczepie tira, pod plandeką, a częściowo schowane były w budynku gospodarczym. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy zaniepokoili się dopiero wówczas, gdy na wspomnianej posesji pojawiła się koparka i zaczęła zakopywać plastikowe zbiorniki. Na miejscu zjawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i policja. Badanie pobranych z kilkudziesięciu pojemników próbek potwierdziły, że wewnątrz znajdują się substancje niebezpieczne i toksyczne. Na szczęście mauzery były szczelne i nie doszło do skażenia.



Utylizacja zgromadzonych w Szołajdach odpadów to koszty na poziomie nawet kilku milionów złotych. Posesję powinien uprzątnąć jej właściciel – taki mówi prawo. Tyle, że szans na takie rozwiązanie póki co nie widać. Odpowiedzialność spada więc na gminę, ale jej na taki wydatek zwyczajnie nie stać. W efekcie, mauzery z groźnymi chemikaliami wciąż stoją gdzie stały.



Władze gminy miały nadzieję, że same wyniki pobranych ze zbiorników próbek uruchomią stosowne procedury i to państwowe służby unieszkodliwią ekologiczną bombę w Szołajdach. Wszak chodzi o zdrowie i życie ludzi. Samorząd spodziewał się, że organy państwa zlikwidują zagrożenie na swój koszt, a potem spróbują ściągnąć należności z osób czy firm, które to zagrożenie do wsi sprowadziły.

Tak się jednak dotąd nie stało. Samorządowcy interweniowali w tej sprawie u Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w Prokuraturze Krajowej, u Prokuratora Generalnego. Prosili o pomoc Prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra klimatu. Apele i prośby nie odniosły jednak dotąd skutku.



Wygląda jednak na to, że medialny skutek odniosła zapowiedź władz o przygotowaniach do ewakuacji mieszkańców. Jak dowiadujemy się z TVP3 Poznań, sprawa była już omawiana i Ministerstwie Klimatu i u wojewody. Decyzja o likwidacji niebezpiecznego składowiska zapaść ma w ciągu kilku dni.