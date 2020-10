Wózek widłowy przygniótł mężczyznę

Do śmiertelnego wypadku doszło, gdy ciągnikiem wyciągano wózek widłowy z błota.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do jakiego doszło w miejscowości Róża, w powiecie dębickim na Podkarpaciu. 33-letni mężczyzna został przygnieciony przez wózek widłowy. Niestety, jego życia nie udało się uratować.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, wózek widłowy ugrzązł w błocie na drodze dojazdowej do posesji. Podpięto go więc do ciągnika rolniczego, aby wyciągnąć na twardy grunt. W wyniku gwałtownego szarpnięcia wózek przewrócił się jednak przygniatając kierującego pojazdem33-latka.



Pomimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez świadków zdarzenia, a potem wezwanych ratowników medycznych, poszkodowany zmarł. Policjanci zatrzymali kierowcę ciągnika, który jak się okazało był pijany. Traktorzysta wydmuchał w alkomat ponad 2 promile alkoholu.



„48-letni mieszkaniec Róży został osadzony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i złożenia wyjaśnień.” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Dębicy. Policyjne śledztwo wyjaśnić ma dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.