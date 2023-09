Policjanci z Namysłowa (woj. opolskie) zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Miał wyłudzać pieniądze na oferowany w ogłoszeniach ekogroszek, którym wcale nie dysponował.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa internetowe. Zatrzymany oferował do sprzedaży na portalach ogłoszeniowych i w mediach społecznościowych ekogroszek. Po otrzymaniu zapłaty nie dostarczał jednak nabywcom opału.

Na trop oszusta śledczy wpadli po zawiadomieniu od jednego z oszukanych mieszkańców Namysłowa. Zaprowadził on śledczych do pewnego mieszkania w Częstochowie. W trakcie przeszukania lokalu policjanci znaleźli telefon komórkowy wraz z kartą SIM o numerze, które posłużyły do popełnienia przestępstwa. Tam także zatrzymano 31-latka, pochodzącego z powiatu namysłowskiego.

Na podstawie zgromadzonych dowodów zatrzymanemu przedstawiono już zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 8 lat więzienia. Teraz śledczy poszukują innych oszukanych "na ekogroszek". Jak podała KPP w Namysłowie, oszust dzwonił z numeru telefonu: 730 116 969. "Jeśli też zostałeś przez niego oszukany, skontaktuj się z nami" - apeluje Policja.