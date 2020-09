Wpadka z nielegalnym tytoniem

Policjanci zabezpieczyli ponad tonę nielegalnego tytoniu i sprzęt do jego przetwarzania.

Policjanci z Iławy zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu, który miał w samochodzie, w budynku gospodarczym oraz mieszkaniu prawie 1300 kg liści tytoniu. Znaleziono u niego również sprzęt służący do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 700 000 złotych.



Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej fiata, którym kierował 29–latek. W samochodzie zabezpieczono liście tytoniu, co skutkowało wizytą stróżów prawa na posesji kierowcy. W wyniku przeszukania mieszkania oraz pomieszczenia gospodarczego należącego do mężczyzny policjanci zabezpieczyli prawie 1300 kg liści tytoniu. Mieszkaniec powiatu iławskiego posiadał również maszynę do rozdrabiania liści na krajankę tytoniową oraz maszynę do suszenia tytoniu.



Według śledczych, mężczyzna prowadząc swoją nielegalną działalność naraził Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 700 000 złotych. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat.