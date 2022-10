Wrócą parówki z 30 proc. mięsa?

Ile mięsa mają parówki? fot. Shutterstock

Wysoka inflacja zmusza Polaków do szukania oszczędności na zakupach. Czy wymuszone ekonomią zaciskanie pasa sprawi, że przestaniemy czytać etykiety, a na półki ponownie zawitają parówki z niewielką mięsnością? Są przesłanki, by tak sądzić, choć nie jest to oczywiste.

Polska parówkami stoi Parówki to ulubiony produkt mięsny nad Wisłą. Choć wciąż popularne są żarty z ich składu, a media społecznościowe pęcznieją od negatywnych opinii, liczby nie pozostawiają wątpliwości: W badaniach ich spożywanie deklaruje aż 91 proc. Polaków ze wszystkich grup wiekowych. Co miesiąc Polacy kupują aż 10 tys. ton parówek, co sprawia, że rynek parówek w Polsce wart jest ponad 3 mld zł rocznie. Jest to więc jedna z większych kategorii na rynku spożywczym, a na pewno najważniejsza w branży mięsnej. Więcej na portalspożywczy.pl

