Wybuchł piec - ranny gospodarz, bezdomna rodzina

Pięcioosobowa rodzina została bez dachu na d głową, w wyniku eksplozji pieca c.o. w budynku mieszkalnym. Ojciec w szpitalu.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę po południu, w Nowym Kiełbowie, w gminie Stara Błotnica w powiecie białobrzeskim na Mazowszu - podaje Echo Dnia. Wskutek eksplozji pieca grzewczego dom jednorodzinny, w którym mieszkali rodzice z dwójką dzieci i babcia nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Karetka odwiozła do szpitala 35-letniego mężczyznę, który został poważnie poparzony. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną wybuchu. Wyjaśniają to policjanci wspólnie ze strażakami. Wiadomo natomiast, że eksplodował kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe – drewno i węgiel.

W efekcie doszło również do pożaru. Na miejscu pracowało 6 zastępów strażaków zawodowych i ochotników z terenu powiatu.Działania trwały kilka godzin.

Kobiety z dziećmi znalazły tymczasowe schronienie u sąsiadów, a następnie u rodziny. Dom po wybuchu nie nadaje się do zamieszkania – popękały ściany i konstrukcja budynku grozi zawaleniem. Wsparcie dla pogorzelców zadeklarowały władze gminy Stara Błotnica, które zaoferowały rodzinie lokal zastępczy. Uruchomiono również zbiórkę na rzecz poszkodowanej rodziny.