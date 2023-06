Wyciekły dany setek rolników. Jak zabezpieczyć się przed cybatakiem?

Eksperci ARIMR zajmujący się cyberbezpieczeństwem odkryli, że do sieci wyciekło ponad 3 tys. haseł rolników. Wyjaśniamy, jak się zabezpieczyć, by nie zabiec ewentualnemu wyciekowi wrażliwych danych z naszych komputerów w przyszłość. Fot. Unsplash

Eksperci ARIMR zajmujący się cyberbezpieczeństwem odkryli, że do sieci wyciekło ponad 3 tys. haseł rolników. Jak wyjaśnili, przyczyną był prawdopodobnie wirus, który zagnieździł się w komputerach użytkowników. Osoby, które padły ofiarą cyberatatku muszą zmienić szybko dane dostępu do platform agencji. Wyjaśniamy, jak się zabezpieczyć, by nie zabiec ewentualnemu wyciekowi wrażliwych danych z naszych komputerów w przyszłość.

O wycieku danych informowaliśmy w Farnerze kilka dni temu. Czytaj więcej Wyciekły hasła rolników. Winny wirus? Specjaliści ARIMR uznali, że hasła znalazły się w sieci za sprawą wirusa, który użytkownicy zapewne nieświadomie zainstalowali na ich prywatnych komputerach. Program przejął informacje nie tylko o sposobie logowanie do platformy ARiMR, ale też z innymi instytucjami np. bankami. Podobne zdarzenia mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Dzięki danym logowania oszuści mogą podpisywać dokumenty w naszym imieniu, zaciągać zobowiązania finansowe lub w drastycznych przypadkach dokonywać przelewów z naszych kont, co oznacza utratę zebranego kapitału. Czym jest wirus? Wirus komputerowy to niewielki plik, czasem program, który ma: przejmować nasze dane,

blokować je,

szyfrować,

dokonywać w nich spustoszeń,

wykonywać inne działania zgodne z wolą twórcy. Wirus najczęściej jest niegroźny do momentu pobrania go na komputer. Aktywuje się zaś, po przypadkowym uruchomieniu. Zainfekowanie może odbywać się w różny sposób - złośliwe oprogramowanie można pobrać przypadkiem, na przykład: wraz z darmowym oprogramowaniem,

z nielegalnie pobieranymi ze stron internetowych grami i filmami wideo,

z oprogramowaniem pochodzącym z niebezpiecznej witryny internetowej,

z wiadomościami, które otrzymujemy za pomocą komunikatorów internetowych,

po wpięciu zainfekowanego pendriva do komputera,

wraz z wiadomością e-mail jako na pozór niegroźny załącznik. Czytaj więcej Włamał się do komputera maszyny rolniczej by zagrać w Doom Wirusy, co nam grozi? Złośliwe oprogramowanie, które dostało się do naszego komputera, może dokonać ogromnych spustoszeń. Nowe wirusy są zdolne do samodzielnego wyłączenia zapór internetowych i omijają zabezpieczenia antywirusowe. Gdy zainfekowany plik zostanie przez nas kliknięty, rozpoczyna się jego z samoistna replikacja i rozprowadzanie po systemie komputerowym. Konsekwencje mogą być różne: zwolnienie łącza komputerowego,

uszkadzanie plików i dokumentów,

rozsyłanie fałszywych wiadomości z przejętych kont,

dezaktywacja komputera,

ograniczenie prędkości procesora i nadmierne zużycie pamięci RAM,

wyświetlanie niepożądanych treści,

przejęcie kontroli nad komputerem,

przejmowanie i szyfrowanie danych,

przejmowanie haseł i loginów dostępu. Trzy ostatnie z powyżej opisanych przypadków niosą ze sobą największe konsekwencje. Czytaj więcej ARiMR: wpłynęło 14,5 tys. wniosków o tzw. pomoc komputerową W przypadku przejęcia urządzenia haker może wykorzystać je do wykonywania nielegalnych operacji w Internecie bez naszej wiedzy. Komputer „zombie”, bo tak jest nazywany, będzie służył jako część zdalnego systemu teleinformatycznego, służącego wykradaniu dalszych danych lub przekazywaniu nielegalnych treści. Taka działalność może narazić nas na konsekwencje prawne. W przypadku przejęcia i zaszyfrowania danych haker zwróci się do nas z żądaniem opłaty za możliwość ich odblokowania. Wykorzysta do tego kanał e-mail, komunikator lub numer telefonu. W przypadku przejęcia haseł i loginów przestępcy mogą próbować wykonywać operacje bankowe, wysyłać w naszym imieniu korespondencję, lub jak miało to miejsce w ostatnim przypadku (ARiMR), mogą wpuścić je do sieci, gdzie zostaną wystawione np. sprzedaż lub każdy będzie mieć do nich dostęp. Czytaj więcej Komputer wyręczy kombajnistę? Jak się zabezpieczać? Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczeń jest stała aktualizacja systemów komputerowych. Systemy Windows i Mac OS posiadają wbudowane narzędzia służące do blokowania wirusów i usuwania ich z systemu. Niestety nie wszystkie złośliwe programy da się zablokować i usunąć za pomocą standardowych narzędzi. Dlatego warto zainstalować dobry, sprawdzony program antywirusowy. W przypadku jego instalacji ważne jest, by nie wyłączać jego funkcji, które w naszej ocenie, mogą spowalniać działanie komputera, na przykład zapór sieciowych. Najważniejszym sposobem, który pomoże nam uniknąć zetknięcia z wirusami komputerowymi, jest jednak profilaktyka. Dlatego należy unikać: podawania haseł i loginów za pomocą wiadomości e-mail i komunikatorów internetowych. Jeśli już jesteśmy zmuszeni do podzielenia się wrażliwymi danymi, część z nich należy wysłać na przykład emailem a resztę SMS-em,

pobierania darmowego oprogramowania z niesprawdzonych źródeł,

odwiedzania niebezpiecznych stron internetowych,

pobierania nielegalnego oprogramowania i filmów, które często zawierają ukryte wirusy,

otwierania wiadomości e-mail z nieznanych źródeł. W tym ostatnim przypadku przestępcy często zachęcają nas do tego, podając w treści lub temacie korespondencji, że przesyłka pochodzi na przykład z banku, urzędu skarbowego, zawiera nieopłaconą fakturę lub wymaga naszej ingerencji. Nim klikniemy wiadomość, sprawdźmy najpierw e-mail, z którego pochodzi. Jeśli cokolwiek wzbudzi nasze podejrzenia, nie otwierajmy jej. Wiadomości pochodzące z Urzędów i instytucji najczęściej nie zawierają załączników, a jeśli tak się dzieje, są one zaszyfrowane a hasło dostępu do nich to najczęściej nasz numer PESEL lub hasło ustalone wcześniej z urzędem, lub instytucją, którego nikt inny nie zna. Czytaj więcej 80 mln zł na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin b. pracowników PGR na Warmii i Mazurach

