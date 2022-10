Toksyczne odpady składowano na posesji w gminie Drzewica, w woj. łódzkim. Zatrzymano 3 osoby.

Policjanci z Opoczna (woj. łódzkie) ujawnili nielegalne składowisko toksycznych odpadów, które znajdowało się na terenie prywatnej posesji w gminie Drzewica. Zatrzymali trzy osoby, podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nielegalnym obrotem odpadami. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, nielegalne odpady znajdowały się w wynajmowanym magazynie oraz w naczepie ciężarówki. Policjanci zabezpieczyli kilkanaście 300 litrowych beczek oraz 1000 litrowych mauzerów, wypełnionych nieznaną cieczą oraz materiałem stałym. Na miejscu w hali zabezpieczono również wózek widłowy, który został skradziony z jednej z firm na terenie województwa łódzkiego.

"O niebezpiecznym znalezisku powiadomiony został prokurator oraz instytucje nadzorujące ochronę środowiska. Wspólne działania policjantów i prokuratury, potwierdziły przypuszczenia śledczych. Badania laboratoryjne zabezpieczonych substancji, określiły ich wysoką toksyczność, a tym samym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt." - czytamy w komunikacie Policji.

Na miejscu obecne były trzy osoby: 39-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 28 i 47 lat. Kobieta oraz młodszy z mężczyzn, to mieszkańcy województwa pomorskiego, natomiast drugi z mężczyzn to mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Wszyscy zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

"Ustalenia funkcjonariuszy przeprowadzone w kilku miejscach na terenie kraju, przeszukania, oględziny miejsca składowania toksyn, opinia biegłego oraz pozostałe zabezpieczone dowody, pozwoliły na przedstawienie całej trójce zatrzymanych, zarzutów nielegalnego obrotu odpadami niebezpiecznymi oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd Rejonowy Opocznie, przychylił się do wniosku prokuratora i wobec wszystkich zatrzymanych zastosował tymczasowy areszt." - poinformowała KWP w Łodzi.

Sprawa w opinii śledczych ma wciąż charakter rozwojowy. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.