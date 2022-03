Wyłudzili ponad 82 miliony zł unijnych dotacji. Zatrzymani przedstawiciele grup producentów i urzędnicy

Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali 12 osób zamieszanych w wyłudzenie ponad 82 milionów złotych dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Są wśród nich przedstawiciele grup producentów i urzędnicy.

Policjanci z komendy wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 12 osób, podejrzanych o wyłudzenie ponad 82 mln zł, w ramach unijnych dotacji na rzecz rolnictwa. Wśród zatrzymanych są osoby związane z grupą producentów owoców i warzyw, a także urzędnicy oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oraz departamentu rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Organa ścigania zabezpieczyły majątek o wartości 96 milionów złotych na poczet ewentualnych roszczeń i kar.

Zatrzymania podejrzanych przeprowadzono 22 marca br. Wyłudzone dotacje miały być przeznaczone na ogromne inwestycje w ramach działalności dużej grupy producentów owoców i warzyw. Pieniądze miały sprawić, że grupa stanie się konkurencyjna na rynku spożywczym. Śledczy dowiedli, że działania grupy były jedynie pozorne, a urzędnicy odpowiedzialni za nadzór potwierdzali nieprawdę w dokumentach.

"Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w maju 2020 roku otrzymali z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Wydział VIII ds. Wojskowych do prowadzenia śledztwo dotyczące tej sprawy. Analiza powierzonych materiałów wskazywała, że kilkuosobowa rodzina z powiatu ostrowskiego założyła Grupę Producentów Owoców i Warzyw. Grupa ta w 2007 r. przedłożyła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu dokumentacją o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Okazało się, że w dokumentach znajdowały się nieprawdziwe informacje" - czytamy w komunikacie KWP w Poznaniu.

Z dokumentów wynikało, że grupa chciała zainwestować pieniądze w produkcję owoców i warzyw o znaczącym potencjale na krajowym rynku. Zadeklarowała duże inwestycje m.in. w magazyny oraz sprzęt transportowy. Śledztwo wykazało, że niektórzy członkowie grupy w ogóle nie zajmowali się uprawą owoców i warzyw. Ustalono także, że z 1300 ha gruntów grupa przeznaczała tylko 5% powierzchni na prowadzenie deklarowanej działalności.

Za dotacje miały być wybudowane 3 chłodnie na produkowane warzywa i owoce. Tymczasem wybudowano dwie, które w dużej części wynajmowane były innym firmom. Oprócz tego zakupiono 9 samochodów ciężarowych mających służyć do transportu wyprodukowanej żywności, a faktycznie pojazdy były wykorzystywane przez zewnętrzne firmy. W dziesięciu transzach (w okresie od 2007 r. do 2012r.) grupa wyłudziła ponad 82 miliony zł.

W toku śledztwa ustalono, że grupa była kontrolowana przez urzędników Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kontrole urzędników nie wykazały żadnych nieprawidłowości, przez co przyczyniły się do wyłudzenia środków. Stwierdzono także, że biegły z dziedziny wyceny nieruchomości zawyżył wartość jednej z nich kilkukrotnie, przyczyniając się do powstania szkody.

Zebrane przez policjantów materiały dowodowe przekazano prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Na ich podstawie 5 członkom grupy, 6 urzędnikom i biegłemu przestawiono zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Podejrzani zostali oddani pod dozór Policji oraz wyznaczono im wysokie poręczenia majątkowe. Grozi im do 10 lat więzienia.

Na poczet grożących im kar i roszczeń zabezpieczono u podejrzanych majątek o wartości 96 milionów złotych.