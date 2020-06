Wypadek auta wiozącego środki do mycia dojarek

Do groźnego wypadku samochodu wiozącego chemikalia do dezynfekcji dojarek doszło wczoraj w Dąbrowie pod Opolem. Ucierpiał kierowca, wyciekły toksyczne płyny.

Wypadek miał miejsce wczoraj rano na drodze krajowej nr 46 w Dąbrowie, w powiecie opolskim. Jak poinformowała Nowa Trybuna Opolska, kierowca dostawczego samochodu iveco stracił panowanie nad pojazdem, wpadł do rowu i uderzył w płot. W wyniku kolizji 40-letni kierowca odniósł obrażenia i pogotowie zabrało go do szpitala.

Na pomoc poszkodowanemu jako pierwsi ruszyli inni kierowcy - pracownik pogotowia drogowego i urlopujący strażak, którzy udzieli mężczyźnie pierwszej pomocy i wezwali służby.

Przybyli na miejsce strażacy stwierdzili, że dostawczak wiózł pojemniki z płynami do dezynfekcji dojarek. Jeden z takich pojemników został uszkodzony i doszło do wycieku. Wyciek został zneutralizowany.

Na miejscu zdarzenia pracowało siedem zastępów straży z Opola, Niemodlina i Dąbrowy. Jak informuje portal ratownictwo.opole.pl, była wśród nich Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego “Opole”. Strażacy ze wzgledu na zagrożenie musieli wyposażyć się w sprzęt ochrony układu oddechowego, rękawice chemoodporne oraz przyrządy pomiarowe.