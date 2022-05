Czworo pasażerów bryczki trafiło do szpitala, Foto: Policja

Spłoszony koń doprowadził do wywrócenia bryczki, którą jechało sześć osób. Cztery z nich trafiły do szpitali.

Cztery osoby ucierpiały w zdarzeniu drogowym z udziałem bryczki, jakie odnotowała Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, w województwie podkarpackim. W minioną niedzielę około godz. 13 w miejscowości Załuże, spłoszony koń doprowadził do wywrócenia zaprzęgu. Ucierpieli pasażerowie pojazdu.

Jak ustalili policjanci bryczką powoził 71-letni mieszkaniec wsi, a na przejażdżkę zabrał on jeszcze pięć osób: swoją 9-letnią wnuczkę, 52-letniego znajomego, oraz 47-letnią mieszkankę gminy Cieszanów z dwójką swoich dzieci w wieku 4 i 5 lat. W trakcie jazdy z nieustalonych przyczyn jedna część bryczki wypięła się i uderzyła konia w tylne nogi. Koń spłoszył się, a woźnica i pasażerowie wypadli z bryczki na twardą nawierzchnię.

Wskutek zdarzenia, 52-letni mieszkaniec gminy Lubaczów doznał poważnych obrażeń i do szpitala przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lżejszych obrażeń doznała 47-letnia kobieta oraz jej dzieci. Do szpitala odwiozła ich karetka pogotowia.

71-letni woźnica z gminy Lubaczów i jego wnuczka nie doznali obrażeń. Mężczyzna powożący zaprzęgiem był trzeźwy.

Policja bada przyczyny wypadku.