Wypadek na kuligu – mężczyzna przygnieciony traktorem

Policjanci z Zawiercia wyjaśniają okoliczności wypadku, w którym ucierpiał kierujący traktorem nastolatek.

Do wypadku doszło wczoraj wieczorem podczas kuligu, w miejscowości Ryczów-Kolonia w gminie Ogrodzieniec (woj. śląskie). Kierujący ciągnikiem 16-latek ciągnął trzy sanki. W dodatku na błotniku również wiózł kolegę.



Policjanci podejrzewają, że jechał szybko i w ostatniej chwili chciał wyminąć słup. W efekcie manewru doprowadził do wywrócenia pojazdu, którym został przygnieciony. Ranny 16-latek został przetransportowany do szpitala. Przewożony na błotniku 17-latek nie odniósł żadnych obrażeń.



Okazało się, że ciągnik to „samoróbka” i pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Poszkodowany 16-latek nie miał prawdopodobnie uprawnień do kierowania.

Policja przy okazji przestrzega, że kuligi można organizować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Nie można sanek zaczepiać za samochodem. Przed kuligiem należy sprawdzić trasę, by nie spotkała nas żadna przykra niespodzianka. Przed jazdą warto też skontrolować sanki i pojazd który je będzie ciągnął.